Nadine Kegele: Was ich vom Leben gelernt habe

Im Leben braucht man eine Mission. Ich will mit diesem Buch ein möglichst breites Publikum erreichen. Es wäre schade, wenn die Interviews nur von eh in dieser Thematik Belesenen konsumiert würden oder sogar nur in meiner Schublade gelandet wären. Von den Porträtieren kann man richtig viel lernen – also ich habe viel gelernt!