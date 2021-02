Neue Alben: Black Palms Orchestra - "Sad Moon Rising"

Fuchs, der in unterschiedlichen Projekten stets alles zusammengewürfelt hat, was ihm lieb und teuer war, besinnt sich auf „Sad Moon Rising“ auf seine Stärke des Zeitgeistverstehers. Ein aktuelles Foto zeigt den „Loneliest DJ“ einsam in einem Kornfeld. Er scheint seine musikalische Bestimmung gefunden zu haben.