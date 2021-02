Neue Alben: Black Rebel Motorcycle Club, Jeff Rosenstock

„You promised us the stars / And now we're tired and bored“, singt Jeff Rosenstock auf seinem dritten Album „Post-“ und zeigt, dass Punkrock noch immer die besten Protestsongs schreibt. Der 35-jährige Musiker aus Long Island schreibt sich eine unbeugsame Hymne nach der anderen von der Seele, mischt Powerpop mit Indierock und Ska-Versatzstücken und lässt und weiter an das Gute glauben. Gut gegen all die Dummheit, den Zynismus und die Frustration.