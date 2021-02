Neue Alben: Blood Orange, Communication Killer

Die wahre Kunst einer funktionierenden Band liegt darin, ein sehr gutes Album on stage noch einmal auf ein neues Level zu heben. Die Kärntner Garagen-Punkrocker Communication Killer gelingt das Kunstwerk, ihre schnellen, zwischen den Stooges, Ramones und neueren Jack-White-Produktionen oszillierende Kracher live noch eine Spur intensiver klingen zu lassen. Vor allem das titelgebende „Queen Of The Tomb“ und der Rausschmeißer „Space Swagger“ haben bereits das Zeug zum Klassiker. Während Sänger Elmo in gewohnter Manier den räudiger Frontmann mimt, hat sich die Band seit ihrer Debüt-EP „Mind Penetration“ zu einem eingespielten Killerinferno gewandelt. Die Riffs sind präzise und auf den Punkt, die Drums treiben die kraftvollen Rock’n’Roll-Songs munter vor sich her – Horrorfilm-Samples inklusive. Diese Band muss spielen, spielen, spielen. Am besten live, jeden Tag in jeder Stadt.