Neue Alben: Brian Eno, Run the Jewels, Punk 45

Eigentlich hätte „RTJ3“, das neue Album des New Yorker Hip-Hop-Duos Run the Jewels, erst am 20. Jänner, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump erscheinen sollen. Kurzerhand wurde das Album aber bereits einen Tag vor Weihnachten auf der Bandseite gedroppt. Kein Wunder, denn wer so viel Wut und Kampfgeist wie die Rapper Killer Mike und El-P in sich tragen, kann eben nicht warten, bis der gefährliche Trump dann wirklich im Sattel sitzt. Run the Jewels fordert einen Aufstand gegen die Milliardäre und Wallstreet-Bonzen, gegen Ausbeuter und Lobbyisten. „Kill Your Masters“ rappt das Duo am Ende dieses wütenden Albums. Sie meinen es ernst. (8.9)