Neue Alben: Death Cab for Cutie, Action Bronson

Der New Yorker Rap-Exzentriker Action Bronson mag zwar aussehen, als würde er in einem heruntergekommenen Fast-Food-Restaurant schwer bekömmliche Fleischleibchen braten. Als gelernter Koch weiß der albanisch-stämmige Musiker aber ganz genau, dass sich nicht nur in der High-End-Küche über Geschmack wunderbar streiten lässt. Auf seinem ersten Major-Album „Mr. Wonderful“ kocht Bronson dann auch vehement gegen den HipHop-Strom, setzt auf eine gedämpfte Akustik, psychedelische Gitarren und ein Klavier, das aus einer längst vergangenen Zeit entsprungen scheint. HipHop-Eintopf Deluxe. (7.9/10) Ph. D.