Neue Alben: Der Nino aus Wien, Arca, Foo Fighters, Beat Happening

Die Geschichte ist ja mittlerweile doch bekannt: Calvin Johnsons Plattenlabel K Records war in den 1980er-Jahren derart relevant für die Entwicklung unabhängiger Musik vor allem im Westen der USA, dass selbst Kurt Cobain den Hut davor zog und sich das K-Records-Logo auf den linken Unterarm tätowierte. Cobain wurde kurz darauf zum Superstar – Calvin Johnsons Band „Beat Happening“ blieb was sie war: eine sich in ihrem Umfeld wohlfühlende, augenzwinkernde, minimalistische Lo-fi-Punk-Rock-Folk-Garage-Band. Und hat damit den Weg für viele Bands geebnet, die heute im Hitradio gespielt werden. Frei nach dem Motto: Du brauchst weder ein Diplom noch eine Erlaubnis, um ein Musikinstrument nicht spielen zu können. Mach es einfach! Das hat sich in über 30 Jahren nicht wirklich geändert. Nun hat das (ruhende) Trio eine Werkschau aus allen fünf Alben veröffentlicht. Und die 23 Stücke machen ganz unaufgeregt eines klar: Es einfach zu machen, macht immer noch am meisten Freude! (7.0/10) S.W.