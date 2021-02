Neue Alben: Der Plan, 2Raumwohnung, Hidden By The Grapes

Natürlich ist es schön, neue Signale dieser untadeligen Band zu empfangen, die sich über die mannigfaltigen ästhetischen und klanglichen Abgründe der sogenannten "Neuen Deutschen Welle“ in den allerfrühesten 1980er-Jahren schon stil- und geschmackssicher hinwegsetzte. Andererseits verpflichtet der gute Ruf ja auch zu höherer künstlerischer Anstrengung - und die vermisst man auf "Unkapitulierbar“, dem jüngsten Album jener Avant-Pop-Truppe, die sich 1979 Der Plan genannt hat, bei aller Sympathie dann doch ein wenig. Das Trio, seit dem radikalen ersten Album ("Geri Reig“) aktiv, hatte 1993 den vorläufig letzten gemeinsamen Tonträger veröffentlicht. 24 Jahre später ist Der Plan nun also in Originalbesetzung wieder unterwegs, und man hört die vertrauten Manöver, die kindlich-minimalistische Elektronik, die monotonen Melodien, die gedrechselt naive Sprache, aber die Songs bleiben weitgehend reizarm. Nur an einer Stelle entfaltet sich der mysteriöse alte Dadaismus: in dem dunklen Rezitativ "Gesicht ohne Buch“. An die alten Plan-Idole, die kalifornischen Klangsurrealisten The Residents, verweist nur das kürzeste Stück der Platte, eine Ode für verstimmtes Piano namens "Ein Besuch bei N. Senada“. Der Rest ist heiter-beschwingte Erbmasseverwaltung.