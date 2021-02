Neue Alben: Flut, Anna Katt

Ein alter Angeberspruch besagt, wer sich an die 1980er-Jahre noch erinnern kann, war definitiv nicht dabei. Schön, dass die Oberösterreicher von Flut zu jung sind, um ihre frischen Songs mit zu viel Achtziger-Nostalgie zu überladen. Dennoch erinnert die "Nachtschicht", die Debüt-EP der fünf mittlerweile in Wien ansässigen Musiker, an die Zeit von schmalzigem Synthiepop, grellem Neonlicht und viel zu langen Nächten. Musikalisch bewegen sich die fünf Songs, die auf so vielversprechende Titel wie „Linz bei Nacht“ und „Splitter aus Glas“ hören, gekonnt zwischen sphärischen Elektrohadern, Roboterstimmen und Stadionrock-Versatzstücken. Auf „Nachtschicht“ lässt die Band musikalische Gute-Nacht-Geschichten entstehen, Räuber- und Gendarmgeschichten – Fernsehkrimis für das Ohr. Mit dieser Band möchte man sich die Nacht um die Ohren schlagen.