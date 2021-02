Neue Alben: Grimes, EL VY, Anna von Hausswolff, Jeffrey Lewis & Los Bolts

14 Songs, 49 Minuten, Hunderte Assoziationen. Die Erwartungen an das 27-jährige Popfräuleinwunder Grimes hat sich in den letzten Monaten in ungeahnte Höhen gesteigert. Schuld daran, ist ihr in Indiekreisen gefeiertes letztes Album „Visions“ (2012). Ein Manifest, ein Segen und Ausrufezeichen aktueller Popmusik; von der neuen Madonna war auf verschiedenen Blogs zu lesen, eine Lady Gaga für die Indiedisco. Doch Grimes will davon nichts wissen. Auf Twitter zeigte sie sich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums dann auch durchaus erleichtert: Sie hatte schon befürchtet, ihre Fans (und Kritiker) könnten ihre neuen Songs hassen: „Thank u everyone for being so nice I'm crying right now cuz I thought everyone was gonna hate it... It's unreal.“ So oszilliert die Kanadierin Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, auf ihrem neuesten Album durch überzuckerten Glamourpop und Indierock, macht verhallten R&B und wechselt von Song zu Song nicht nur ihr Outfit, sondern auch Stil, Rhythmus und Lebensgefühl. Das Schöne an Grimes’ „Art Angels“ ist, dass es die hohen Erwartungen gar nicht erfüllen kann, aber auch nicht muss. Claire Bocher zeigt allen, die auch 2015 noch auf das große Popabenteuer warten, den sympathischen Stinkefinger. „Art Angels“ ist eben kein traumhaftes „Visions“, sondern ein weiterer Weg auf der Popachterbahn. Grimes kann alles, und muss nichts. (7.7/10) Ph. D.