Neue Alben: Joanna Newsom, Deerhunter

„I was born already to the cross“, singt Bradford Cox im Song „Snakeskin“ und gibt die Marschrichtung seines neues Deerhunter-Albums „ Fading Frontier“ schon mal eindringlich vor. Cox, der auch als Solokünstler (Atlas Sound) wunderbar entrückte Alben veröffentlicht, feiert mit seiner Band Deerhunter den Power-Pop als trauriges Kammerspielt; gibt Einblicke in sein Seelenleben ( Cox laboriert an einer seltenen Bindegewebs-Krankheit), spielt sich von den psychedelischen Siebzigern zu einem One-Hit-Wonder der Achtziger, ist klassischer Gitarrenschrammler und verliert sich nur zu gern in aktuellen Elektro-Puzzleteilen. (6.9/10) Ph. D.