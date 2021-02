„ Julien Baker - New Song @Gutterhaus“ steht simpel und knapp unter einem YouTube-Video, das eine Show der jungen Amerikaner Anfang des Jahres zeigt. Geplauder, Herumstehe, keine 20 Leute im Raum, eine Art Houseparty mit Musik. Am Ende des Songs brüllt Baker ins Mikrofon „I hate me, I hate me, and I love you“ und macht einen Abgang. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es wohl mucksmäuschenstill auf der Party, und wer sich nicht mit offenen Augen gedacht hat: „What the Fuck!“ sollte für den Rest seines Lebens eigentlich keine Musik mehr hören. Nun hat die Gitarristin und Sängerin („Forrister“) aus Memphis ihr Debüt als Solokünstlerin veröffentlicht. Und auch hier denkt man sich spätestens nach dem zweiten Lied: „What the Fuck!“ Aber auf „Sprained Ankle“ ist kein Brüllen zu hören – ganz im Gegenteil. Baker singt zarte Lieder, die Einsamkeit, Reue, Zuneigung, Distanz, Verlangen und Hoffnung verbinden und umhüllt ihre neun Songs nach Belieben damit. Dazu hält sie es musikalisch simpel. Viel braucht es an Instrumentierung auch nicht. Denn ihre Stimme und Stimmung schubst dich ganz alleine und zärtlich von einem „What the Fuck!“ zum nächsten. (7.5/10) S.W.