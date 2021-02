Neue Alben: Kadavar, Wolf Alice, Wien Musik 2015, Bon Jovi

Wallendes Haar, eine übergroße Retrobrille und im Spiegelbild das Schild des ehemaligen Westberliner Flughafens Tempelhof. Die Berliner Seventies-Rock-Revivalisten Kadavar haben mit aktuellem Coverbild und Albumtitel ihrer Heimatstadt definitiv ein Denkmal gesetzt. Dabei führt das Trio seine Hörer weit weg von Berlin, hinein in das Tourneeleben zwischen den USA, Australien, Südamerika und Europa. 200 Konzerte hat die Band in den letzten eineinhalb Jahren absolviert. Berlin ist für Kadavar eben Ausgangs- und Endpunkt des Lebens zwischen Dauertour und Plattenveröffentlichung; die Band hat sich in der Stadt an der Spree zusammengefunden und –gerauft. Drei Musiker, zwei Deutsche und ein Franzose, die Musik machen, als wäre sie einer feurigen Rock’n’Roll-Hölle in Arizona, New Mexico oder Südkalifornien entsprungen. Spürbar wird die Wanderlust nicht nur im grandiosen „Thousand Miles Away From Home“, sondern in jedem noch so schnöde hingerotzten Gitarrenriff. Die Songs wurden wie schon bei den beiden Vorgängeralben live und mit eigenem, analogem Equipment eingespielt. Dass die Band im Bonustrack „Reich der Träume“, einer Coverversion des Nico-Klassikers dann auch das erste Mal auf Deutsch singt, darf schon mal als eindringlicher Vorbote für weitere Rockheldentaten gesehen werden. Kadavar steht mit Album Nummer drei definitiv erst am Anfang. (7.8/10) Ph. D.