Neue Alben: Mogwai, Vague, Ogris Debris, Fuzzman, Sluff

Die große Stärke von „In The Meantime“, dem Albumdebüt der Wiener Band Vague, ist zugleich auch die einzige Schwäche. Die fünf Musiker bewegen sich auf ihren zehn Songs auf den Nebenschauplätzen der Popmusik, spielen Postpunk und verhauchten Shoegaze, grüßen zu The Jesus and Mary Chain, Echo and the Bunnymen und spielen sich in einen Rausch der entspannten Uneindeutigkeit. Ein Sound, mit dem sich die Anfangs-Zwanziger auf dem direkten Weg in den Underground spielen. Für Liebhaber düsterer Gitarrenarbeit entstehen aber genau hier die schönsten Melodien, die sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern ganz genau wissen, dass es keine große Geste braucht, um einen starken Song zu spielen. „In The Meantime“ ist nebelverhangen, scheu und frei von jeglichen Trends. Ein Album für Träumer. (8.5/10) Ph. D.