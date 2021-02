Neue Alben: Muse, Downtown Boys, Algiers und The Noise Tigers

Das Electropop-Duo aus Wien legt eine neue EP vor. Und noch vor dem ersten Hören gibt es einen fetten Extrapunkt für die Songtitelbezeichnungen. Wer drei von vier Songs "Stop Singing Along", "Sleeping/Dreaming/Sleeping" und "Another Town (Another Version)" nennt, muss kluge Gedanken haben. Zur Musik: "Dream pop for introverts" lautet die Selbstbezeichnung. Das trifft zu - und klingt über weite Strecken derart anziehend, dass man den EP-Titel am besten ignorieren und leichtfüßig durch die Straßen schweben sollte. (6.8+1/10) S.W.