Neue Alben: Melt Downer, Peter Perrett

Ein Comeback, das niemand mehr kommen sah. Mit seiner Band The Only Ones lieferte der britische New-Wave-Musiker Peter Perrett 1978 den einen Hit ab, der ihn bis heute hochleben lässt. „Another Girl, Another Planet“. Dann hätte sich Perret fast mit Drogen ruiniert. Bis heute ist er ein Schatten seiner selbst, tauchte immer wieder unter und sah seelenruhig zu, wie die Mystifizierung seiner Person seinen Lauf nahm. Dass The Only Ones nie wirklich den Durchbruch geschafft haben, dürfte den heute 65-Jährigen nicht mehr stören. Nach zwei Solo-Versuchen (1996 und 2001) klingt sein neues Album nach einem Neuanfang. Thematisch dreht sich „How The West Was Won“ vor allem um das Altern und Scheitern. Dennoch: Nichts bereuen, kein Blick zurück. Schön, dass diese Stimme noch nicht verstummt ist.