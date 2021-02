Im großen Spannungsfeld von HipHop, Eletronic, R&B und Soul gibt es kaum einen einheimischen Künstler, der so unvergleichlich die Loops verschleppen lässt wie der aus St. Pölten stammende Wandl. Auf „It's All Good Tho“, seinem ersten richtigen Longplayer, zeigt der 22-jährige Produzent, dass ein experimentierfreudiges Beat-Labor auch gut und gerne in einem Wiener Schlafzimmer stehen kann. Mit dem Schulhofrap seiner älteren Tracks haben die großartig verträumten Songs kaum noch etwas zu tun. Einfach mal treiben lassen.