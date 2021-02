Neue Alben: Savages, John Cale, Garrett Klahn, Explosions in the Sky

Garrett Klahn veröffentliche Mitte der 1990er-Jahre als Frontman der Band "Texas is the Reason" eine Platte, die auch noch 20 Jahre später als Leuchturm aller Indie-Emo-Bands gilt. Nun legt der mittlerweile 41-Jährige sein erstes Soloalbum vor und fragt gleich auf dem ersten Stück: "Are We Alright?". Am Ende der 10 Songs muss die Antwort lauten: Ja, gut schaut's aus. Dabei ist das Tempo ruhiger geworden, die Stimme kräftiger, die Texte persönlicher. Klahn hat in den verstrichenen zwei Jahrzehnten weder die Rock noch die Singer/Songwriter-Musik neu erfunden, aber sich weiter auf das verlassen, was er auch schon damals konnte: bruchstückhafte Geschichten im kleinen Kreis zu erzählen und dabei den Blick stets Richtung Zukunft zu richten. (6.6/10) S.W.