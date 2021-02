Neue Alben: SOHN, The Flaming Lips

Es ist ja kein Geheimnis: Wien ist ein Dorf, das man gut und gerne eine Zeitlang hinter sich lassen kann; vor allem wenn man als Musiker gerade an einer Schaffenskrise laboriert. Bis vor kurzem lebte und werkte der gebürtige Brite Toph Taylor alias SOHN noch in der Donaumetropole, bis er mit Frau, Kind und Leben nach Kalifornien übersiedelte. Dass sein neues Album „Rennen“ heißt, darf also als programmatischer Titel verstanden werden. Post-Dubstep und James-Blake-Versatzstücke, alles ganz gut und schön. Dennoch: Auch wenn SOHN die neuen Songs bereits in Kalifornien geschrieben und aufgenommen hat, klingt es noch immer nach einem Leben in Wien-Boboville, nach Altbauwohnung, Rennrad und Elektro-After-Work-Aufguss. „Rennen“ bleibt zwischen diesen beiden Welten hängen; will raus in die Welt und rein in die Wiener Hipsterbar, Weltkarriere und Lokalkolorit zugleich. Eines scheint sicher: SOHNs alte Wirkungsstätte wird die neuen Songs lieben. Das Konzert in der Wiener Arena ist bereits restlos ausverkauft. (6.1/10)