Neue Alben: Spoon, Kommando Elefant

Dass nach dem letzten Comback wieder ein Anfang kommt, darf man der Wiener Indiepop-Formation Kommando Elefant durchaus glauben. Immerhin werkt die mittlerweile fünfköpfige Band bereits seit zehn Jahren an ihrer Version des perfekten Popsongs. Mit „Herz und Anarchie“, ihrem fünften Album, versucht man jetzt die Wiener Beisl-Gemütlichleit hinter sich zu lassen und auf der Bilderbuchwandawelle aufzuschlagen. Wurde ja Zeit. Zeit für große Ambitionen also: Dafür tauscht man die Art-Rock-Versatzstücke früherer Alben gegen zugänglichere Welt- und Herzschmerzstücke, prüft die zwölf Songs auf Formatradiotauglichkeit und greift weiter nach den Sternen. Synthie-Kanonen, Kitsch-Melodien, Ohrwurm-Gefahr. Die Frage bleibt: Was passiert, wenn jetzt nicht alle (deutschen) Radiostationen aufspringen?