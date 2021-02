Neue Alben: The Hateful Eight, Sex Jams, Radiohead

Noch verkatert, zu viele Weihnachtskekse auf den Rippen und eigentlich viel zu faul, sich wieder ins Büro zu schleppen? Wäre alles nicht so schlimm, wenn man bei all dem Advent-Überdruss auch nicht noch vergessen hätte, sich die neue Sex Jams-Platte zu besorgen. Dabei eignet sich „ Catch!“, das neue, dritte Album der Wiener Noiserock-Helden außerordentlich gut, um in das neue Jahr zu starten. Krachend, besinnungslos berauschend und im wunderbar rohem Sound live eingespielt. Sex Jams wildern dabei wunderbar zwischen Pop und Punk, zwischen krachenden Gitarren und der wohlig schrillen Stimme von Katarina Trenk. Wer die müden Knochen wachschütteln will, kann das übrigens in der Arena Wien machen: am 8. Jänner wird „ Catch!“ noch einmal laut vorgestellt. (8.3/10)