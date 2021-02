Neue Alben: Thieves Like Us, Beachheads

Ob sich die Berliner Band Thieves Like Us nach dem gleichnamigen New Order Song von 1983 benannt hat, entzieht sich der Kenntnis des Rezensenten. Eines scheint bei dem neuen, selbstbetitelten Album aber klar. Bei Thieves Like Us geht es neben der äußerst gelungenen Mischung aus Glam, Pop und Rock – und ja, auch New-Wave-Anleihen sind hier zu hören – um die ganz großen Themen unserer Zeit: Soziale Gerechtigkeit, Demilitarisierung, Feminismus, Globalisierung. Dass man zu so vielen schwierigen Themen auch ganz gut die Hüfte schwingen kann, oder sich es einfach zwischen Netflix and chill gemütlich macht, ist die große Freude dieses Albums. Erklärtes Überlebensziel der diebischen Musikanten: Erst mal tanzen, oder: „unify us all in dancing to the bad news“. (7.2/10) Ph. D.