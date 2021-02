Neue Alben: Troy Von Balthazar, Stereo Total, Punk 45

DIY-Kultur und Hardcore am Surfer-Strand: Die Punkbewegung in Los Angeles der Jahre 1977 bis 1981 wird auf dieser wunderbaren Song-Sammlung nicht nur gefeiert, sondern auch wiederentdeckt; von X bis Iggy & The Stooges, von The Urinals bis The Deadbeats. Ein Sommer wie damals. (7.0/10) Ph. D.