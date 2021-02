Neue Alben: Weezer und Explosions in the Sky

Zum vierten Mal in ihrer Karriere veröffentlicht die kalifornische Indie-Band Weezer ein Album ohne Titel. Nach dem Blauen (1994), Grünen (2001) und Roten (2008), erscheint jetzt „The White Album“. Für viele Bands, auch die Beatles, bedeutete die optische Zäsur auch eine musikalische. Auch die stets unterschätzte Power- und Pop-Band um Sänger und Kreativkopf Rivers Cuomo, die in den Nullerjahren an einer veritablen Kreativblockade laborierte, besinnt sich auf ihrem aktuellen Reinwaschwerk auf ihre Stärken: Mitsing-Oh-Ohs, Wohlfühl-Gitarren, Gute-Laune-Hooks und Kinderlieder-Charme. „ California kids“, Skateboard abstauben, kurze Hose, Kopfhörer rein. „It’s gonna be alright, If you’re on a sinking Ship / The California kids, will throw you a Lifeline“. (6.9/10) Ph. D.