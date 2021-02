Neue Alben: Wiener Blond, Worried Man & Worried Boy, Esmé Patterson

Kurz nachgedacht: Wie viele erfolgreiche Musikerfamilien kennt man eigentlich so? Gut, die Kelly Family. Und weiter? Mhh, wüßte ich jetzt nicht. "Wilfried", meint der Kollege. Stimmt - so halb. Sohn Hanibal, Kontrabassist bei 5/8erl in Ehr'n, hat die letzte Platte vom Papa produziert. Die Ivanschitz'! Der Ex-ÖFB-Teamkapitän spielt angeblich immer wieder mal im kleinen Rahmen mit seiner Familie im Burgenland. Damit verdient er jedoch kein Geld. Aus dem Burgenland kommen aber auch Herbert Janata und Sebastian Janata, Vater und Sohn. Der eine, der Vater, Jahrzehnte lang als Austropop-Pionier bei der Worried Men Skiffle Group, der andere, der Sohn, mischt seit Jahren mit Ja, Panik die deutschsprachige Indie-Welt durcheinander. Und jetzt machen sie gemeinsam Musik - als Worried Man & Worried Boy. Der Papa singt, der Sohn "begleitet". Das macht Freude, lenkt ab und lässt schmunzeln - auch wenn zwölf Lieder hintereinander schon eine gewisse Aufmerksamkeits-Herausforderung darstellen. Also: Wenn das nächste Mal jemand nach Musikerfamilien fragt, sollten diese beiden Herren ganz weit oben genannt werden. (7/10) S. W