Neue Alben: Wilco, Andreas Spechtl (Sleep) und Samantha Crain

Die Welt ist ungerecht. Bei all dem Bilderbuchwanda-Dauerfeuer ist es um die nach Berlin übersiedelte Artrockband Ja, Panik im letzten Jahr doch recht ruhig geworden. Sänger Andreas Spechtl hat die Post-Album-Tour-Zeit nach ihrem Kritikererfolg „Libertatia“ aber nicht nur für einen ausgedehnten Schlaf genutzt, sondern auch gleich sein erstes Soloalbum veröffentlicht. „Sleep“, wie das Albumprojekt folgerichtig heißt, mäandert auch musikalisch zischen Dubstep, Jazz-Versatzstücken und Postpunk. So führt Spechtls assoziative Traummalerei den Künstler nicht nur in die Weiten des nächtlichen Berlins, sondern auch nach Uganda, wo er kleine Teile seiner Songs eingespielt hat; auch ein spanisches Lullaby hat der gebürtige Burgenländer geschickt eingestreut. „Sleep“ ist eine Wunderpackung im besten Sinne: kaum ein heimischer Musiker beherrscht die Kunst eskapistischer Popmusik so versiert wie Andreas Spechtl und führt den Hörer in eine schlafwandelnde Welt, in der jeder Traum greifbar nahe, aber unendlich weit entfernt scheint. (8.2/10) Ph. D.