Neues vom Spinner: Regisseur Wes Anderson reist nach "Asteroid City"

Das Diorama ist Wes Andersons Terrain. Seine Filme ähneln Puppenhäusern, sie sind, im Wortsinn, Ansichtssache, denn man muss sehr genau in sie hineinblicken, um sich einen Reim auf ihre Konstruktion machen zu können: die Welt als Wille und Wunderkammer, jeder Schauplatz ein Schaukasten, sein eigener, unerschöpflich detaillierter Mikrokosmos.

Die Oberflächen der Welt sind in Wes Andersons Filmen so sehr (und so zwanghaft) in Ordnung gebracht, dass einem schwindelig werden könnte vor all ihren rechten Winkeln und Symmetrien, ihren abgezirkelten Parallelfahrten, ihrer Aufgeräumtheit und exakt farbabgestimmten Ausstattung. Dies ist das – in der Wissenschaft noch nicht hinreichend beschriebene – Anderson-Paradoxon: Hinter der Superklarheit eines streng systematisierten Universums verbirgt sich eine Art Vertigo – die nackte Angst vor einem Leben, dem emotionales oder politisches Chaos droht, in dem Trauer, Tod und unerwidertes Begehren jederzeit die Oberhand gewinnen könnten.

Kraterwelt

Im fiktiven Asteroid City, einer wegen ihres gigantischen Meteoritenkraters prädestinierten Ministadt im amerikanischen Südwesten, veranstaltet die Forschungsabteilung des US-Militärs 1955 eine „Stargazer Convention“ für jugendliche Hochbegabte. Eine dort gefundene Gesteinskugel, die von einem fernen Mond zu stammen scheint, ist dort das Fetischobjekt Nummer eins.

„Asteroid City“, Andersons elfter Film, glänzt in unwirklichen Farbtönen: In das Azur des Himmels mischt sich giftiges Grün, der Wüstensand und die Felsen in der Distanz schimmern in grellem Orange. Das Outdoor-Bühnenbild variiert das ländliche Amerika der mittleren 1950er-Jahre. Die synthetische Stadt wurde mitten in eine spanische Wüstenlandschaft gebaut: Sie umfasst eine Tankstelle, eine Autowerkstatt, eine Imbissstube, eine Sternwarte, ein paar Bungalows, künstliche Kakteen und eine geschätzt acht Meter lange, ins Nichts führende Autobahnauffahrt. In ein paar Kilometern Entfernung werden Nukleartests durchgeführt, dann und wann wächst ein Atompilz in den Himmel. Am Ende der Welt ist die kommende Apokalypse besonders sinnträchtig zu besprechen.

V-Effekt

Die Menschen sind seltsam, das ist eine wesentliche Prämisse im Schaffen des 1969 geborenen Texaners. Unrealistisch ist das nicht: Wer nur genau genug hinschaut, wird die Schrulligkeiten und Eigenheiten jedes Individuums erkennen können. Die Prominenz des Ensembles sorgt für zusätzliche V-Effekte: Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Tom Hanks und Matt Dillon, Bryan Cranston und Adrien Brody treiben durch diesen Film; für Wes Anderson übernimmt man gern auch winzige Rollen. Es ist jedoch Anderson-Favorit Jason Schwartzman, der als Fotograf und ratloser Alleinerzieher von vier Kindern das tragikomische Zentrum dieses Films darstellt.

Seit 2005 lebt Anderson, in New York City sozialisiert, in Paris. Inzwischen könnte man ihn fast schon einen europäischen Filmemacher nennen. In der Familien- und Wunderkinderkomödie „The Royal Tenenbaums“ (2001) bildete er seinen Stil erstmals aus; von seiner indischen Zugreise „Darjeeling Limited“ (2007) und der Pfadfinder-Amour-fou „Moonrise Kingdom“ (2012) arbeitete er sich zu „The French Dispatch“ (2021) voran, einer Hommage an das legendäre Magazin „The New Yorker“. 2009 und 2018 inszenierte Anderson zudem zwei hochverdichtete Stop-Motion-Trickfilme („Fantastic Mr. Fox“ und „Isle of Dogs“).