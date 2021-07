In diesem Jahr wird das Konzert in über 90 Länder weltweit übertragen und von mehr als 50 Millionen TV-Zuseher verfolgt. (Live-Stream ab 11:15 UHR / ORF 2.) Auf dem Programm des Neujahrskonzertes 2015 stehen zahlreiche Werke von Johann Strauß Vater und Sohn, Eduard und Josef Strauß sowie Kompositionen von Franz von Suppé und Hans Christian Lumbye. Fünf Werke werden erstmals im Rahmen eines Neujahrskonzertes gespielt. Das Programm ist auch einigen Jubiläen gewidmet: 650 Jahre Universität Wien und 200 Jahre Technische Universität Wien.

Das fünfte Mal am Pult

Zubin Mehta steht beim weltberühmten Neujahrs-Gruß der Philharmoniker, deren Ehrenmitglied er auch ist, nach 1990, 1995, 1998 und 2007 zum fünften Mal am Pult. Der Inder gehört nach Willi Boskovsky, Clemens Krauss und Lorin Maazel zu jenen Konzertmeistern, die das Konzert am häufigsten dirigierten.

Die Dirigenten der Neujahrskonzerte:

Clemens Krauss 1939

Clemens Krauss 1941-1945

Josef Krips 1946-1947

Clemens Krauss 1948-1954

Willi Boskovsky 1955-1979

Lorin Maazel 1980-1986

Herbert von Karajan 1987

Claudio Abbado 1988

Carlos Kleiber 1989

Zubin Mehta 1990

Claudio Abbado 1991

Carlos Kleiber 1992

Riccardo Muti 1993

Lorin Maazel 1994

Zubin Mehta 1995

Lorin Maazel 1996

Riccardo Muti 1997

Zubin Mehta 1998

Lorin Maazel 1999

Riccardo Muti 2000

Nikolaus Harnoncourt 2001

Seiji Ozawa 2002

Nikolaus Harnoncourt 2003

Riccardo Muti 2004

Lorin Maazel 2005

Mariss Jansons 2006

Zubin Mehta 2007

Georges Pretre 2008

Daniel Barenboim 2009

Georges Pretre 2010

Franz Welser-Möst 2011

Mariss Jansons 2012

Franz Welser-Möst 2013

Daniel Barenboim 2014

Zubin Mehta 2015