Nick Caves neues Album „Ghosteens“: Lämmchen in Blümchen

Vor vier Jahren starb Nick Caves Sohn Arthur 15-jährig bei einem Unfall. Die Trauer lag über Caves letztem Album „Skeleton Tree“; sie liegt auch „Ghosteen“ zugrunde und lauert, nicht zuletzt, auch hinter Caves neuer, inniger Menschheitsumarmung. Der Musiker sprach in den vergangenen Monaten viel über sich, mit seinem Publikum, ganz im Ernst und filterlos. In aller gebotenen Ernsthaftigkeit trat da der Mensch hinter einem Künstler hervor, der immer schon die allermenschlichsten Themen besungen hatte: Verzweiflung, Liebe, Elvis Presley. The Firstborn Is Dead. Alte Lieder, neue Bedeutung. „Ghosteen“ führt „Skeleton Tree“ mit anderen Mitteln weiter – mit Klavier, Synthesizer und Stimme (Gitarre und Schlagzeug bleiben praktisch stumm), mit ruhigen, in ihrer Wutlosigkeit erschütternden Songs über Könige und Prinzen, Pferde und Schmerz.