"Nope" von Jordan Peele: Nicht hinschauen!

Der englischsprachige Begriff „Nope“ kommuniziert eine Verneinung, ein lakonisch-umgangssprachliches „Nö“ – es ist die Signalphrase der abgeklärten Verweigerung. Und tatsächlich lehnt es Jordan Peeles jüngster Film, der eben „Nope“ heißt, rundheraus ab, bestimmten Darstellungskonventionen oder dramaturgischen Übereinkünften zu gehorchen. Allerdings könnte der Titel, so wird seit Wochen spekuliert, auch als Kurzform für „Not of Planet Earth“ stehen, schließlich geht es in dem Werk um die Ankunft eines unbekannten fliegenden Objekts, das aus dem Weltall gekommen ist und sich hinter Wolken verschanzt, um bei Nacht und Nebel jene zu attackieren, die es anzusehen wagen.

Zu behaupten, Jordan Peeles neuer Film sei unvergleichlich, ist ausnahmsweise nicht bloß leeres Promotion-Gerede. Denn so etwas wie „Nope“ (Kinostart in Österreich: 11. August) hat Seltenheitswert in einer Industrie, die sich der strikten Wiederholung gängiger Formate, der akribischen Vermeidung allzu „origineller“ Zugänge und der möglichst niederschwelligen Marktbedienung verschrieben hat. „Nope“ schlägt diese ungeschriebenen Gesetze in den Wind: Peele setzt auf Verstörung und Verfremdung, reißt Lücken in einen schon an sich komplizierten Erzählfluss, fordert Mitdenken, kreatives Engagement ein. Hollywood-Opportunisten sehen anders aus. Aber gerade mit dem Einfallsreichtum seiner Arbeit hat sich Jordan Peele einen Sonderstatus in der Normtraumfabrik erarbeitet.