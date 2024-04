Nur keine Abgründe: Das Amy-Winehouse-Biopic „Back to Black“

Auf „Back to Black“, den Versuch einer spielfilmischen Rekapitulation des kurzen, suchtversehrten Lebens der Londoner Ausnahmesängerin Amy Winehouse (1983–2011), lässt sich aus verschiedenen Perspektiven blicken. Man kann diese Produktion als bewusst simplifizierende, als von allen Seiten her abgesicherte, mainstream-bemühte Banalitätensammlung, als Winehouse für Einsteiger begreifen – oder ihn geradezu fahrlässig naiv nennen: Denn es reicht natürlich nicht, wenn ein biografischer Kinofilm, der die Stationen des Aufstiegs und Falls einer jungen Hochbegabten auf die konventionellst denkbare Weise abspult, halbwegs faktentreu und mit möglichst viel „positiver“ Energie arbeitet; die eigene Oberflächlichkeit nehmen die kreativen Kräfte hinter „Back to Black“ möglicherweise gar nicht wahr.

Tatsächlich erscheint nichts an diesem (in breitem Cockney gehaltenen) Film überraschend, abgesehen nur von der durchaus vitalen, auch gesangsstarken Darstellung der Künstlerin durch die junge Britin Marisa Abela. Regisseurin Sam Taylor-Johnson hakt, als wäre sie überfordert vom emotionalen Potenzial dieser Geschichte, schlicht deren scheinbar konstitutiven Elemente ab: das turbulente, aber liebevolle jüdische Familienleben, dem Winehouse entstammt; die frühen Autonomiebestrebungen der Künstlerin; die Beziehung zu dem instabilen Blake Fielder-Civil, an dessen Seite sie vollends in Abhängigkeit und Ruin schlitterte.