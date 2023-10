Osage-Blues: "Killers of the Flower Moon", Martin Scorseses jüngstes Kino-Epos

Der New Yorker Martin Scorsese ist ein Filmemacher, der es sich nach sechs Jahrzehnten Kinoweltkarriere (und 47 Jahre nach seinem mythischen „Taxi Driver“) erlauben kann, in seinen Erzählungen ein wenig ins Detail zu gehen. Und tatsächlich steckt der Teufel in seinem jüngsten Film, dem dreieinhalbstündigen Spätwestern „Killers of the Flower Moon“, in verschwindenden Kleinigkeiten, in den scheinbaren Belanglosigkeiten und den labyrinthisch angelegten Intrigen der weißen Kolonialisten, die sich in den 1920er-Jahren scheinbar friedfertig und rücksichtsvoll in dem von amerikanischen Ureinwohnern beherrschten Osage County im Bundesstaat Oklahoma einnisteten.

Doch dies ist eine Geschichte des Opportunismus, der Gier und der nackten Gewalt. Eine genuin amerikanische Geschichte: Durch Ölquellen, die sich Ende des 19. Jahrhunderts auf jenem billig erworbenen Land gefunden hatten, in das man die Angehörigen des Osage-Stamms vertrieben hatte, waren diese zu enormem Reichtum gekommen. Die Glücksritter, die Profiteure und die Mörder stellten sich ein: Scorsese erzählt von alldem gewohnt energetisch, in jähen Gewaltschüben und präziser Atmosphärenzeichnung.

Dieses bittere Postskriptum des Genozids an Amerikas Ureinwohnern setzt er nach wahren Begebenheiten, als Täterdrama und Rassismus-Blues in Szene, produziert hat der Streamingdienst Apple TV+. In den prägnanten Darstellungen der Scorsese-Superstars Robert De Niro und Leonardo DiCaprio liegt einiges an rauem Witz: Der eine stilisiert sich heuchlerisch zum Wohltäter und Gemeindeschutzherrn, der andere, sein zugereister Neffe, kapiert nicht, was um ihn herum an Grauen sich zusammenbraut. De Niro arbeitet hier zum zehnten Mal mit Scorsese zusammen, und es ist erstaunlich zu sehen, wie zupackend er diesen maliziösen Part spielt; DiCaprio hat die viel schwierigere Rolle als gänzlich unheroischer, gar nicht charismatischer Mitläufer an der Seite seines ausgefuchsten Onkels.