Oscar-Kandidaten: Zwei Trickfilm-Glanzstücke brechen mit Genre-Klischees

„Ich wollte mich durch nicht-sprachliche Instrumente ausdrücken“, sagt Zilbalodis im profil-Interview: „durch Musik, Sound, Kamera, Licht.“ So ist „Flow“ alles andere als ein Stummfilm, denn die Tiere besitzen Stimmen, die ganz dokumentarisch, etwa im Zoo, aufgenommen wurden. Nur mit dem Capybara, dem Wasserschwein, habe man sich, gesteht der Regisseur, ein paar künstlerische Freiheiten erlauben müssen. Denn diese „klingen anders, als man erwarten würde: Sie haben sehr hohe Stimmen, die zu der so ruhigen, friedlichen Filmfigur nicht gepasst hätten.“ Also gab man dem Capybara die Stimme eines Babykamels. „Fiktion ist eben manchmal glaubhafter als die Wirklichkeit“, fügt Zilbalodis trocken an.

„Wir interpretierten diese Tiere", sagt er. „Jede Geste ist de facto aus dem Leben gegriffen, denn wir wollten, dass sich all das real und rund anfühlt. Das macht die Story emotionaler und intensiver, denn gingen die Tiere auf zwei Beine und erzählten Witze, würden wir uns nicht so sehr für diese Charaktere interessieren. Die tierische Unschuld bindet uns an sie. Wir haben sprechende Tiere im Kino so oft gesehen; ,Flow' hat so viel Resonanz erzeugt, weil er hervorsticht, einzigartig ist. Echte Tiere sind so interessant, so lustig und profund, dass es gar nicht nötig ist, sie zu vermenschlichen.“

Gleich zwei Oscar-Nominierungen für „Flow“

Sowohl „Memoir of a Snail“ als auch „Flow“ waren für Golden Globes nominiert, Zilbalodis entschied das Rennen vor drei Wochen für sich. Für den Trickfilm-Oscar sind nun wieder beide Werke nominiert, „Flow“ zudem in der Kategorie „Bester Internationaler Film“. Fünf Jahre lang hat Zilbalodis daran gearbeitet – erstmals mit einem Team. Denn dieses Projekt, hergestellt mit der offenen Software „Blender“, war viel größer konzipiert als „Away“: mehr Charaktere, eine dichtere Erzählung, die am und im – schwierig zu animierenden – Wasser angesiedelt ist. Die Produktion war entschieden low budget: Etwa ein Fünfzigstel des Etats gängiger US-Animationsfilme habe sein Film gekostet.