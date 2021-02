Pænda vertritt Österreich beim Song Contest

Ein kühler Apriltag in Wien-Meidling. Pænda läuft im Wohnzimmer ihrer PR-Agentin in gemütlichen Stoffpantoffeln herum, ehe sie für das Interview in bühnentaugliche Stiefel schlüpft. Es gibt Kaffee, Kräutertee und Zitronenzuckerln. Die Stimmung ist gelöst. Trotzdem leide sie seit einigen Wochen unter Schlafentzug, sagt sie. Ihr zweites Album, "Evolution II", steht kurz vor der Veröffentlichung. Darauf ist auch "Limits" zu finden, jene Ballade, mit der Pænda Mitte Mai in Tel Aviv auf der Bühne stehen wird. An der Arbeit am Album hat sie bereits vor einem Jahr begonnen -der Song Contest ist ihr gewissermaßen dazwischengekommen.