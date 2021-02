Pentagram-Sänger Bobby Liebling: „Ich will in Würde gehen“

45 Jahre nach Bandgründung scheint Bobby Liebling seine inneren Dämonen, bis heute gleichzeitig kreative Schaffensquelle und hinderlicher Abgrund für seine Musik, in den Griff bekommen zu haben. Beim Interview mit profil im Backstageraum der Wiener Arena zeigt sich der 62-Jährige gefasster denn je. „Die Liebe zur Musik treibt mich immer noch an“, so Liebling, fesch gekleidet im Glitzer-Rockoutfit und mit Haarbürste in der Hand. Ein paar Jahre wolle er noch weitermachen. „Und dann will ich in Würde gehen.“ Liebling genießt es sichtlich, in den vergangenen Jahren endlich Anerkennung für die Jahrzehnte voller Selbstzweifel und mühseliger Arbeit bekommen zu haben. „Wir haben in den letzten fünf Jahren so viele Konzerte gespielt, wie die Band in den 40 Jahren davor nicht gespielt hat“, erzählt Bassist Greg Turley. Und Gitarrist Victor Griffin ergänzt: „Es ist angenehm, mittlerweile ein wenig Komfort wie ein Hotelzimmer und einen Tourbus haben zu können.“