Peter Kern: „Da wird mir echt übel“

profil: In Ihrem neuen Film legen Sie den Finger in viele Wunden der Gesellschaft: Prostitution, Ausbeutung von Kindern, gekaufte Politik, schmutziger Boulevard und großindustrielle Altnazis sind nur einige der Themen, die Sie ansprechen. Prangern Sie an – oder zeigen Sie nur auf? Kern: Ich bin kein Botschafter oder Politiker. Ich bin nicht jemand, der direkt an der sozialen Veränderung teilnehmen kann. Als Künstler habe ich aber die Aufgabe, als Vordenker der Gesellschaft zu arbeiten. Hätten wir die Kunst an die erste Stelle gestellt, ehe wir das Militär aufgerüstet hätten, so wäre das Leben heute vielleicht anders. Das ist ja auch das Problem mit dem so genannten „Islamischen Staat“. Wenn der IS mehr Kultur hätte, oder zumindest wüsste, was Kultur überhaupt ist, wäre vieles anders.