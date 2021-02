In einem Off-Theater kann man in ein paar Wochen ein fertiges Stück auf die Bühne bringen und den Spielplan aktiv mitgestalten. Ich greife beim Schreiben gerne auf ungemütliche Inhalte zurück. Das sind meist gesellschaftspolitische Themen, die mich verfolgen und nicht in Ruhe lassen. Am Theater lebe ich diese Freiheiten aus. Ein Film hat ganz andere Vorlaufzeiten.