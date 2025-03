Politdrama „Für immer hier“: Wider die Barbarei

Eine Masterclass in Sachen Schauspiel ist in diesem Film mit enthalten: Die Brasilianerin Fernanda Torres überstrahlt „Für immer hier“, sie führt vor, wie (scheinbar) wenig bei Weitem genug sein kann, wie der emotionale Kern einer tragischen Kinoerzählung durch subtiles Spiel, durch streng kontrollierten Einsatz von Präsenz und Charisma zum Glühen gebracht werden kann. Wo andere ihr Heil in der Entäußerung suchen würden, bleibt Torres reflexiv, zurückhaltend – und macht damit umso transparenter, welche Um- und Auswege die Menschlichkeit in den Tagen der Barbarei noch finden kann. Dafür wurde sie, sehr zu recht, unlängst mit einem Golden Globe ausgezeichnet – und der Film selbst als bestes internationales Werk mit einem Oscar.