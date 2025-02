Popkünstler Andreas Dorau: „Mein Sozialverhalten ist nicht das beste“

Gibt es am Riesenrad nicht sogar eine Plattform mit gläsernem Boden?

Dorau

Ach, du Kacke! Da würde ich heulend darum bitten, schnellstens wieder runtergebracht zu werden.

In „Verbautes Haus“ besingen Sie ein baulich eher missglücktes Gebäude. Schwebte Ihnen ein bestimmtes vor?

Dorau

Nein. Da geht es eher um den Blick, den man entwickelt: Wenn man in einer Stadt länger als eine Woche bleibt, beginnt so etwas wie Müßiggang. Man kauft dann Sachen, die man sonst nie kaufen würde, irgendwelche komischen bunten Hemden etwa. Und man beginnt die Dinge anders anzuschauen, sich zu fragen, was hinter all den Fenstern wohl vor sich geht.

Es ist also keine Kritik an Wiens Architektur?

Dorau

Nein. Es ist ja kein Horrorhaus. Man bemerkt nur seltsame Kleinigkeiten. Und kommt ins Philosophieren.

Sie haben eher Mitleid mit dem Haus, weil es so traurig aussieht?

Dorau

Ja, ich vermenschliche es ein bisschen. Den Text hat aber Daniel Jahn geschrieben.

Sie lassen viele der Texte, die Sie singen, inzwischen von anderen schreiben?

Dorau

Ich hätte ein Ego-Problem, wenn nicht mindestens 60 Prozent der Texte meiner Alben von mir wären. Aber ich bitte gezielt Leute, Beiträge zu liefern, im Gegenzug kriegen sie auch Texte von mir.

Der deutsche Künstler Albert Oehlen brachte Sie einst zur Bildenden Kunst?

Dorau

Albert habe ich zu verdanken, dass ich Kunststudent wurde, ja. Er fand, ich machte keine Popmusik, vielmehr Kunst. Mein Traum war nie, auf der Bühne zu stehen. Ich hüpfte nie mit dem Fön vorm Mund singend durchs Kinderzimmer. Mich faszinierten aber Platten: Ich wollte bestimmen, was Musik sein kann und wie ein Cover auszusehen hat. Das ist bis heute so.

Sie sehen sich nicht als Musiker?

Dorau

Nee. Ein gutes Musikstück ist 30 Prozent des Gesamteindrucks. Der Rest ist Einordnung. Das Nachdenken über Lied und Vortrag ist wichtiger als das Musizieren selbst.

Sie schreiben, gemeinsam mit Sven Regener, inzwischen auch Literatur.

Dorau

Ich wollte nie von Musik allein leben, immer in verschiedenen Bereichen arbeiten, mich nie festlegen, lieber irgendwo zufällig landen.

Wovon leben Sie denn heute?

Dorau

Das ist eine Mischkalkulation. Zuletzt waren es Bücher, davor Musikvideos, aber die gibt es ja eigentlich nicht mehr.

Erst vor einem Jahr erschien ein Andreas-Dorau-Album, das „Im Gebüsch“ hieß. Woher kommt diese Geschwindigkeit?

Dorau

Um ehrlich zu sein: Ich hatte die Wien-Platte schon parallel zu „Im Gebüsch“ geplant und danach realisiert. Aber ich will nun auch eine Pause machen, weil ich ein bisschen viel rausgehauen hab.

Wie entsteht Ihre Musik denn?

Dorau

Ich hab keine feste Methode, weder beim Texten noch beim Komponieren. Manchmal schicken mir Leute Skizzen, die ich als Ausgangsmaterial benutzen darf, manchmal gibt es nur einen Drumbeat als Startpunkt, manchmal einen guten Satz. Ich mag es, jedes Mal anders ranzugehen. Ich treffe mich mit Zwanie Jonson, meinem Produzenten, zwei- bis viermal im Monat, um an Musik zu arbeiten. Ich mag das nicht mehrere Tage hintereinander machen. Ich komme da gut vorbereitet hin, bringe vieles mit, so schaffen wir es meist sogar, zwei Stücke an einem Abend in Grundzügen zu entwerfen.

So schnell?

Dorau

Ja, gefeilt wird später. Ich mag beim Musikmachen diese Zwei-Phasen-Struktur: erstmal drauflos komponieren, ohne groß drüber nachzudenken – und dann zehn Schritte zurücktreten, um die Ergebnisse wie ein Galerist zu betrachten.

Welche Musik hören Sie denn zur Inspiration?

Dorau

Während ich eine Platte mache: so gut wie keine. Denn ich neige zu Minderwertigkeitskomplexen, halte alle anderen für viel besser als mich.

Und Sie arbeiten diszipliniert?

Dorau

Am effektivsten arbeite ich gleich nach dem Aufwachen, eine Stunde lang, in der Unterhose, noch bevor ich mich wasche. In dieser Stunde arbeite ich alles ab, was mich beschäftigt oder unangenehm berührt. Ich beantworte Mails, bringe Anrufe hinter mich. Nach dem Waschen esse ich etwas, dann mach ich noch ein paar Stündchen Büro.