Post-Punk & Anti-Klassismus im Wiener BSL-Kino: ein Abend mit Andereggen & Gaier

Film-Doppelempfehlung für Wagemutige und Kurzentschlossene: In Wiens ältestem noch bespieltem Kino, den bald 120 Jahre alten Breitenseer Lichtspielen (der Besuch ist ein Zeitreiseabenteuer für sich), zeigt man – nur noch heute Abend um 19 und 21 Uhr –, in Kooperation mit der Hamburger Dokumentarfilmwoche, zwei essayistische Arbeiten, in denen Kunstexperiment, persönliche Perspektive und politische Aufklärung nahtlos ineinandergreifen. „Klassenverhältnisse am Bodensee“ (2022) heißt die eine, arrangiert und erzählt von der aus der Schweiz stammenden Schauspielerin, Künstlerin und Performerin Ariane Andereggen sowie ihrem Partner, dem deutschen Musiker und Autor Ted Gaier.

Eine Rückkehr an die Orte der Kindheit wird da zum Ausgangspunkt einer familiären Recherche: Andereggen geht den Scheinidyllen des Lebens am Bodensee nach, wo alles immer schon so gewesen sein soll, wie es eben unabänderlich sei. Tatsächlich aber regieren Resignation, Chancenlosigkeit und legalisierte Steuerhinterziehung in klar abgegrenzten sozialen Territorien. Die Zugehörigkeit zu Proletariat und Armut wird wie ein Erbstück von einer Generation zur nächsten weitergereicht – oder als Schicksal den Immigrierten aufgebürdet.

Ariane Andereggens autobiografische Spurensuche wird im BSL sinnträchtig von einem älteren Dokumentarfilm begleitet. Die linksreflexive Hamburger Post-Punk-Band Die Goldenen Zitronen bildet das Zentrum in Peter Otts launenhaftem Porträt „Übriggebliebene ausgereifte Haltungen“ (2007), dessen schroffe, mit viel Archivmaterial angereicherte, fragmentarische Form bestens zur unwegsamen, bald 40-jährigen Geschichte des Musikkollektivs um Schorsch Kamerun, Ted Gaier und (den um 2000 zur Gruppe gestoßenen) Mense Reents passt. Als Stichwortgeber und Informantinnen treten, neben vielen anderen, wegbegleitende Kräfte wie der Maler Daniel Richter, die Musikerin Michaela Mélian (FSK), der Poptheoretiker Dietrich Diederichsen und die Kritikerin Clara Drechsler auf.

Ariane Andereggen und Ted Gaier werden im BSL anwesend sein, für erhellende Gespräche zur Verfügung stehen.