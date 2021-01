"Pretend It's a City": Netflix-Doku über Fran Lebowitz und New York

Die Bühne in den sieben halbstündigen Episoden gehört Fran Lebowitz, einer Autorin, die zwischen 1978 und 1994 gerade vier Bücher zustande gebracht hat, drei Sammlungen ihrer satirischen Essays und ein Kinderbuch. Seit über einem Vierteljahrhundert leidet sie an Schreibblockade und hat sich deshalb als gern gesehene Zynikerin in Talkshows und Theatern aufs öffentliche Reden verlegt. Sie schleppt sich wie ein trotziges Kind durch die Stadt, mit hängenden Schultern und übellaunigem Gesicht.