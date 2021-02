Raus zum Spielen: „I See You“ von The xx

Was ist also das Geheimnis der drei stets in Schwarz gekleideten Musiker? Die Kunst von The xx bestand seit ihrem Bestehen darin, ihre vordergründige Pop-Introvertiertheit einem Massenpublikum zu öffnen; ihre elegischen Songs auch vor einem Festivalpublikum zum Schweben zu bringen. Die Band war sich auch nie zu schade, ihre feingliedrigen Songminiaturen für Werbejingles und Soundtracks zur Verfügung zu stellen. In Berlin, London und Lissabon veranstaltete die Band ihr eigenes „Night + Day“-Festival mit bis zu 20.000 Besuchern. In New York spielte sie im Rahmen einer Artist-Residency 25 intime Konzerte in einem Raum für gerade mal 40 Personen.