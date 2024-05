Regiedebüt: Wiener Filmemacher Mo Harawe reist nach Cannes

Ein Dorf, ganz nah am Paradies: „The Village Next to Paradise“, so hat Mo Harawe seinen ersten großen Film genannt. Dort also trägt sich die Familiengeschichte zu, von der er berichtet, an der somalischen Küste, im äußersten Osten Afrikas. Mit diesem Film wird der Regisseur und Autor in wenigen Tagen nach Cannes reisen, als einziger Vertreter Österreichs im offiziellen Programm, und das ist keine Kleinigkeit: Ein Kinodebütant, der in die schmale Auswahl des bedeutendsten Filmfestivals der Welt eingeladen wird – „The Village Next to Paradise“ wird in der Programmschiene Un certain regard laufen –, hat einen nennenswerten Karrieresprung hinter sich.

Damit war allerdings in Mo Harawes Fall fast schon zu rechnen. Auch wenn er selbst, charakteristisch bescheiden, vor allem von dem vielen Glück spricht, das man brauche, damit einem ein starker Film gelinge. Denn schon die beiden atmosphärisch differenzierten Kurzfilme, die er zuletzt veröffentlicht hatte, waren im Rahmen großer internationaler Filmfestivals zur Uraufführung gekommen: „Life on the Horn“ (2020) in Locarno, der todtraurige Gefängnisfilm „Will My Parents Come to See Me?“ (2022) beim Filmfestival in Berlin.

Seiner Reise nach Cannes, wo er seinen jüngsten Film der globalen Filmbranche und -kritik erstmals präsentieren wird, blickt Mo Harawe erstaunlich gelassen entgegen. Er hege keinerlei Nervosität, versichert er glaubhaft im profil-Gespräch, fühle sich lediglich beglückt: „Ich freue mich darauf, mit meinem Team die Weltpremiere meines Films zu erleben. Mit jenen, die in monatelanger harter Arbeit mit mir dieses Werk hergestellt haben und zum Großteil noch nie auf einer solchen Kinobühne standen. Die gar nicht wissen können, was so ein Festival darstellt.“