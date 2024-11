„Riefenstahl lebte eine Instagram-Existenz“: Andres Veiel über die NS-Propagandistin

Die Figur Leni Riefenstahl scheint, wohl auch all ihrer lebenslangen Lügen, Legendenbildung und Manipulationen wegen, ungreifbar zu bleiben. Hatten Sie das Gefühl, sie charakterlich „entschlüsseln“ zu können?

Andres Veiel

Mich hat vieles überrascht, und bisweilen hatte ich angesichts der Dokumente, die wir in ihrem Nachlass fanden, durchaus das Gefühl, in eine Nahaufnahme dieser Frau zu kommen: In den Entwürfen zu ihren Memoiren, die sich deutlich unterscheiden von der veröffentlichten Fassung, finden sich erstaunlich offene Darstellungen ihrer Gewalterfahrungen durch den Vater, den ersten Liebhaber und den ersten Ehemann.

Auch durch Joseph Goebbels offenbar, der ihr sexualisierte Gewalt antat.

Veiel

Ja. Die spannende Frage für mich war aber nicht, ob diese Gewalt ihre Karriere erklären kann, sondern: Was ist der Nährboden des Faschismus? Welche Lektionen führen dorthin? Riefenstahl hatte eine sehr preußische, soldatisch-bürokratische Erziehung erfahren: Druck, Drill, Härte, Tapferkeit. Das schlug voll durch bei ihr. Sie sagte ja auch, der Vater habe sich nicht sie, sondern einen Jungen gewünscht. Dieser Drill führte in die Unterwerfung, zugleich in die Identifikation. Sie sagte über ihren Vater, er habe sie als Kind ins Wasser geworfen, dabei sei sie fast ertrunken – aber nur dadurch sei sie zur guten Schwimmerin geworden.

Sie akzeptiert den Missbrauch, wendet ihn sogar ins Positive.

Veiel

Genau. Sie suchte in der Abspaltung das Heldenhafte, das Heroische. Sie wollte die Schwäche in sich vernichten, die sie verachtete, und projizierte sie nach außen. Das ist eine Grundfigur des Faschismus. Ich habe mich gefragt, inwieweit die Riefenstahl’sche Biografie generationell über sich hinausweist. Was hat sie zu dieser Karriere prädestiniert, als Hitler 1933 zu ihr sagte: „Sie müssen unsere Filme machen“? Zunächst: ihre innere Bereitschaft. Als sie 1932 „Das blaue Licht“ drehte, hatte sie bereits Hitlers „Mein Kampf“ gelesen. Dies hatte sie laut eigener Aussage zur überzeugten Nationalsozialistin gemacht. Es ging mir weniger darum, ihr nachzuweisen, dass sie lügt; das wissen wir. Interessanter fand ich die Frage, wofür ihre Lügen stehen. War die Lüge nach dem Krieg, ohne dies exkulpierend zu meinen – nicht auch ein Teil notwendiger Verdrängung? Sie hat ja stets betont, unpolitisch gewesen zu sein, nur ihre Filme gemacht zu haben.

Genau, ein Leben nur für die Kunst.

Veiel

Klar, das war eine einzige Lüge. Aber die Frage bleibt: Wie weit ging ihre Verstrickung? Es gibt in jeder Recherche ein, zwei zufällige Funde, die alles überstrahlen: Bei uns gehörte dazu jener Brief, der die Ereignisse detaillierte, als Riefenstahl im September 1939 in Polen ein Soldatenbegräbnis drehte. Damals mussten polnische Juden erst die Gräber ausheben, Riefenstahl wurde ungeduldig, weil sie im Weg standen, und sie rief offenbar: „Juden weg!“ Diese Order wurde gebrüllt, die bereits aggressive Stimmung eskalierte, es hagelte Tritte und Schläge, ein Gefangener rannte panisch davon, auf ihn wurde geschossen – und dann schossen alle. Es gab 22 Tote.

Und Riefenstahl erlebte das nicht nur mit, sie hatte es sogar mit ausgelöst. Ein Foto, das sie tränenüberströmt zeigt, belegt ihre Anwesenheit und Verstrickung.

Veiel

Bis 1948 bestritt sie das nie. Sie gab zu, dass sie das alles erlebt hatte. Irgendwann wurde ihr aber klar, dass sie mit dieser Geschichte zur Augenzeugin der ersten Judenvernichtung geworden war. Ab da behauptete sie, dass sie nie dort gewesen sei, das alles nur vom Hörensagen gekannt habe. Ich wollte ihre Schuld deutlich machen – durch sie selbst. Mein Film erzählt also von ihren Prägungen und ihrer Schuld; zuletzt aber auch von der Konsistenz ihrer Ideologie nach dem Krieg. Ich war immer überzeugt davon, dass sie eine Opportunistin und Lügnerin war, aber ich dachte auch, dass sie am Ende ein Stückchen Einsicht gewonnen hatte. In den Telefonaten aber, die sie privat empfing und auf Kassetten aufbewahrte, entsteht ein anderes Bild: Da pflichtete sie einstigen SS-Männern bei, dass „wir alle Idealisten“ gewesen seien;.sie sagt explizit, die Deutschen hätten „die Anlage zu Sitte, Anstand und Moral“, und meint, im „Dritten Reich“ habe es keinen Terror gegen Minderheiten gegeben. Sie betreibt Holocaust-Leugnung.