Rocko Schamoni: „Als wäre diese Musik immer schon dagewesen”

profil: Was kann man dagegen tun? Schamoni: Man kann sich die guten Sachen entweder im Netz besorgen, oder man erhöht endlich den Druck auf die verantwortlichen Sender. Wenn es nach mir ginge, würde ich eine Quality Quote einführen. Verstehen Sie mich nicht falsch: keine Quote für deutschsprachige Songs, sondern eine Quote für qualitativ hochwerte Kunst, um einmal pro Stunde den Mainstreamflow mit einem widerborstigen Song zu unterbrechen. Leider ist die Angst vor Veränderung in den höheren Medienebenen so festgenagelt, dass sich da so schnell nichts ändern wird.