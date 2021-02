Rodrigo González: „Der Soundtrack meiner Kindheit“

profil: In einer Szene des Films werden Sie gefragt, ob Sie von Ihrer Musik in Deutschland leben können. Werden Sie da demütig? González: Natürlich, die Demut ist groß. Ich hab Schwein gehabt. 2004 haben Die Ärzte eine kleine Südamerikatour gespielt, wir waren in Chile, Uruguay und Argentinien unterwegs. Die chilenischen Musiker konnten es nicht fassen, dass wir gleich mit einem ganzen Tross an Menschen, mit Tourmanager, Security, einem Soundmann und Roadies angekommen sind, die noch dazu ganz professionell und vor allem nüchtern ihren Job gemacht haben. Dass unsere Crewmitglieder an einem Abend mehr verdienen als erfolgreiche chilenische Musiker in zwei Monaten, war ein sehr einschneidendes Erlebnis.