Rote Rosen forever: Der Mythos Hildegard Knef wird im Kino neu beleuchtet

Wenn es so etwas wie Gerechtigkeit gäbe, müsste es für diese Künstlerin, ihrem eigenen Wunsch entsprechend, ohne Unterlass rote Rosen regnen: Als Trümmerfrau (in „Die Mörder sind unter uns“, 1946) und It-Girl der deutschen Nachkriegsjahre wurde Hildegard Knef bekannt, als Willi Forsts Skandal-„Sünderin“ 1950 berüchtigt. Ihr Kinodebüt feierte sie, als 18-Jährige, in einem noch besseren Film, in Helmut Käutners bereits 1944 gedrehtem Alltagsdrama "Unter den Brücken", geschaffen schon für eine Zeit nach dem Untergang der Nationalsozialisten.