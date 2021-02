Rudi Nemeczek: Was ich vom Leben gelernt habe

Der Rock’n’Roll stand immer für Aufbruchstimmung, wird aber heute auch gern von Menschen benutzt, die das Gegenteil von Aufbruch vermitteln. Das ist dann eine Welt, in der die Frau wieder das brave Dirndl am Herd ist und man zum Scheitelknien ins Eck geht. Nationalisten tun ja immer so, als würden sie Besitz an einem Land haben. Diese Tendenz spürt man in der Politik, aber auch bei sehr erfolgreichen Volks-Rock’n’Roll-Sängern. Gabalier, warum tust du uns so weh?