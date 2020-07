Sabine Breitwieser im Interview: "Meine Tür stand allen offen"

profil: Hätten Sie gerne weitere fünf Jahre Museumsarbeit in Salzburg gemacht?

Breitwieser: Nicht in dem Klima, das zuletzt dort herrschte. Ich glaube, meine Entscheidung, mich nicht mehr zu bewerben, war „begreiflich“, um den Rechnungshof zu zitieren.

profil: Österreichs Museumslandschaft erscheint immer noch weitgehend unreguliert. Viele Häuser arbeiten ohne klares Profil. Der Versuch einer Harmonisierung des Ausstellungsbetriebs scheint nicht zu funktionieren.

Breitwieser: Seit der Selbstständigkeit der Museen als wissenschaftliche Anstalten haben sich diese gleichsam darwinistisch entwickelt.

profil: Das unter Kulturminister Thomas Drozda 2017 erstellte „Weißbuch“ zum Zustand der Bundesmuseen zeigte kaum Wirkung. Nur die Direktorenkonferenz findet regelmäßig statt.

Breitwieser: Ja, das war schon nach der Museumsinitiative 2007, bei der ich mitgewirkt habe, der Fall. Es fehlt nach wie vor an inhaltlicher Koordination.

profil: Wie sähe Ihre Vision einer sinnvollen Museumspolitik aus?

Breitwieser: In der gegenwärtigen Krise bietet sich die Chance zur Neuorientierung. Die Institution Museum ist aus einem imperialen und kolonialen System entstanden, für eine bürgerliche Bildungselite, die sich damit abgegrenzt hat. Mit dem Wegfall des Bildungsbürgertums wurden die Museumsbesucher durch Touristen ausgetauscht, was eine Erfolgsstory ist, denn nie zuvor strömten so viele Millionen Menschen in die Museen. Das hat aber Konsequenzen.

profil: Auch in Salzburg sind es wohl mehrheitlich Touristen, die das Museum der Moderne besuchen.

Breitwieser: Natürlich. Am Mönchsberg zählten wir rund 80 Prozent ausländische Gäste. Im Rupertinum war das Gegenteil der Fall, und ich konnte mehr internationale Kunstinteressierte anlocken. Das Publikum verjüngte sich während meiner Zeit übrigens auch stark. Was die inhaltliche Koordination betrifft: In Paris etwa gibt es ganz klare Zuständigkeiten: Ins Musée d’Orsay kommen ausschließlich Werke, die zwischen 1848 und 1914 entstanden sind, alle jüngeren Arbeiten kommen ins Centre Pompidou. In Österreich wurde das Problem mit der Gründung des Leopold-Museums virulent. Von seinen Beständen her stellt es eigentlich Inhalte des Belvedere aus, die nun in einer Privatstiftung eine Art Joker-Dasein führen – touristisch sehr attraktiv.

profil: Das Belvedere hat keineswegs an Strahlkraft verloren. Es wird jährlich von immerhin 1,5 Millionen Menschen besucht.

Breitwieser: Großartig, aber das hängt wohl auch mit dem Gebäude und dem Standort zusammen. Auch das ist ein internationales Phänomen. Museen sind heute Orte der Erlebnisindustrie. Dazu kommt der Expansionsdrang der Direktionen: Aus der früheren Druckgrafiksammlung der Albertina wurde ein Mini-Metropolitan-Museum, in Besucherzahlen sehr erfolgreich. Aber der Wildwuchs treibt seltsame Blüten: Vor ein paar Jahren wollten gleich mehrere Museen eine Ausstellung mit Gerhard Richter machen.

profil: Welche Veränderungen in der Ausstellungslandschaft und welche Defizite der Museen stellen Sie fest?

Breitwieser: Im Bund und in den Ländern gibt es keine Ankaufspolitik. Ein Bekenntnis zur Sammlungstätigkeit wäre aber enorm wichtig. Auch um unseren Blick zu erweitern: Im MoMA werden – durchaus in Distanz zu seiner Gründungsgeschichte – längst verstärkt Werke aus Osteuropa, dem Nahen Osten, aus Afrika und Asien angekauft und ausgestellt. Wie andere große Tanker ist dieses den Kanon bestimmende Museum schon lange nicht mehr einer rein linearen, westlichen Kunstgeschichte verpflichtet. Das geht alles hier an uns vorbei. Und es ist ein Problem, dass es hierzulande keine Museums- und Sammlungsagenda gibt. Ich habe in Salzburg fast 3000 Werke erworben, davon ein Viertel Ankäufe, fast ebenso viele Schenkungen und natürlich die Dauerleihgabe der Generali-Sammlung. Die Mittel für Ankäufe musste ich erwirtschaften und dabei jedes Risiko eines Defizits strikt vermeiden. Ich hoffe sehr, dass die neue Kunststaatssekretärin Andrea Mayer auch dieses Thema anpacken wird.