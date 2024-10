Doch wie erklärt sich die globale Sogwirkung einer Autorin, die auf ihrem offiziellen Instagram-Account drei magere Posts hinterlassen hat und sonst öffentlichkeitsscheu in Ehe mit einem Mathematikprofessor in einer irischen Kleinstadt lebt? Warum hat der Rooney-Sound für weibliche Millennials die Wirkung eines literarischen Antidepressivums? Vielleicht ist die Frage ganz simpel mit dem #MeToo-Effekt zu beantworten, nämlich in dem Sinn, dass sich die Fans in ihrem Weltschmerz und ihrer Trost- und Ratlosigkeit (ähnlich wie bei den Beziehungsdetoxing-Songs von Taylor Swift) endlich verstanden fühlen, weil sie ähnliche Frustrationserlebnisse durchmachen wie die Roman-Menschen ihrer Lieblingsautorin. Und sich dadurch auch nicht mehr so allein fühlen.

Schnörkelfrei, unaufgeregt und in einem rhythmischen Flow, der süchtig macht, lädt Sally Rooney zu Promenaden in die oft in Schieflage befindlichen Psychen ihrer labilen Protagonisten.

Denn die Rooney-Geschöpfe aus den vier Romanen, die allesamt Millionenauflagen erreichten und wie „Gespräche mit Freunden“ und „Normale Menschen“ auch zu TV-Serien gebürstet wurden, sind vorrangig klassische Repräsentanten der „Generation Maybe“: frustrierte Romantiker ohne großen Glauben, dass Liebe und Sex einander bedingen müssen und dass sich alles noch irgendwann zu einem Happy End wenden könne. Ihre Gewissheit ist, dass sich Leistung sowieso längst nicht mehr lohne, sie sich ein Eigenheim maximal aufpinseln können und ererbte Privilegien in diesem Zustand ökonomischer Verunsicherung, die den Mittelstand zunehmend von der Spur bringt, weit gewichtiger sind als für die Generation der Babyboomer. Diese Spaltung durch Klassenzugehörigkeit, das Leitmotiv in Rooneys zweitem Roman „Gewöhnliche Menschen“, trägt ihr immer wieder die Reputation in der Literaturkritik ein, Marxistin zu sein. In einem ihrer extrem raren Interviews mit dem „New Yorker“ erklärt sie, Marx nicht einmal gelesen zu haben. Kapitalismuskritik ja, aber die gehört sowieso längst zum guten Ton angesagter Literatur und Publizistik von René Pollesch über Thomas Piketty, Laurie Penny bis zu Emilia Roig.

Rooney treibt das, was in der angloamerikanischen Literatur seit Virginia Woolfs „Die Wellen“ und James Joyces „Ulysses“ unter dem Schlagwort „stream of conciousness“ rangiert, auf die Spitze: schnörkelfrei, unaufgeregt und in einem rhythmischen Flow, der süchtig macht, lädt sie zu Promenaden in die oft in Schieflage befindlichen Psychen ihrer labilen Protagonisten. Das Erstaunliche ist, dass auch in „Intermezzo“, wie im Rooneyversum generell, nicht wahnsinnig viel passiert, aber kein Autor oder keine Autorin in der Lage ist, dieses Nichts und die Banalitäten des Alltags in derart unbemühte, präzise und originäre Prosa zu kleiden. So gesehen ist Rooney eine Art Jane Austen für Millennials.

„Intermezzo“ ist die Geschichte eines entfremdeten Brüderpaars, das sich nach dem Tod des Vaters wieder zu betasten hat und gleichzeitig im Chaos unmöglicher Beziehungen unter emotionalem Stress steht. Für Peter, den Anwalt, formuliert sie das Lebensgefühl so: „Einst glaubte er, das Leben würde auf etwas zuführen, all die ungelösten Fragen (…) würden zu einem krönenden Abschluss kommen … Irrationaler Glaube an Sinnhaftigkeit …“ Gegen Ende gibt es dann doch noch Hoffnung: „Mal sehen, wie es weitergeht. In jedem Fall leben …“ So viel ist zumindest sicher.